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38 минут назад

Бывший кандидат в президенты Франции оценил перспективы Ле Пен

Lenta.ru

Бывший кандидат в президенты Франции, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино оценил перспективы главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае проигрыша на президентских выборах. Его слова передает РИА Новости.

Бывший кандидат в президенты Франции оценил перспективы Ле Пен
Фото: ReutersReuters

Как напомнил Асселино, Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах.

«Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше», — предположил он.

По мнению экс-кандидата, Ле Пен может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

Макрон теряет шансы победить на выборах

В то же время кандидату в президенты удалось сохранить твердую вторую позицию, несмотря на появление другого правого кандидата Эрика Земмура и кандидата от республиканцев Валери Пекресс. По мнению Асселино, результат выборов не очевиден, так как Макрон уже потерял несколько очков.

«В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году», — констатировал политик, отмечая, что в этом ей могут помочь голоса Земмура, Николя Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей «Республиканцев».

Ранее политолог Вера Агеева объяснила, что поддержка Марин Ле Пен в обществе выросла из-за падения рейтингов Эрика Земмура. По ее словам, это во многом является протестным голосованием части населения.

В мире,Эрик Земмур,Валери Пекресс,МАРИН ЛЕ ПЕН,Партия "Республиканцы",
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