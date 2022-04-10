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37 минут назад

В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ

RT на русском

В Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».

В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документы были составлены отделом защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области и содержат имена, фамилии и должности сотрудников, а также псевдонимы агентов СБУ.

Ряд документов связаны с работой СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Ранее стало известно, что российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.

В мире,СБУ,
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