В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ

В Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».

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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документы были составлены отделом защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области и содержат имена, фамилии и должности сотрудников, а также псевдонимы агентов СБУ.

Ряд документов связаны с работой СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.