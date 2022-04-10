«Страна уничтожена президентом»: Трамп разнес Байдена

Президент Джо Байден и демократы в Конгрессе США спровоцировали безудержную инфляцию в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

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По его словам, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие.

«Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — заявил политик.

Он считает, что демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».

Главным виновником кризиса в стране Трамп назвал Байдена.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — высказался бывший президент Соединенных Штатов.