«Страна уничтожена президентом»: Трамп разнес Байдена

Президент Джо Байден и демократы в Конгрессе США спровоцировали безудержную инфляцию в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
По его словам, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие.
«Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — заявил политик.
Он считает, что демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».
Главным виновником кризиса в стране Трамп назвал Байдена.
«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — высказался бывший президент Соединенных Штатов.
В феврале текущего года группа конгрессменов-республиканцев направила официальное письмо в президентскую администрацию США с призывом к главе Белого дома Джо Байдену пройти тест на выявление когнитивных нарушений.