В Южной Осетии пройдут выборы президента

Сообщается, что более 70 избирательных участков — в Цхинвале и во всех четырех районах Южной Осетии — будут работать с 08.00 до 20.00. Более того, два участка откроются в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. За выборами будут следить иностранные наблюдатели из таких стран, как Россия, Австрия, Венесуэла, Сирия, Италия, Турция и других. Результаты выборов будут признаны, если явка составит более 50 процентов избирателей. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов.