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1 час назад

В Южной Осетии пройдут выборы президента

Lenta.ru

В Южной Осетии пройдут выборы президента. Они состоятся в воскресенье, 10 апреля, передает ТАСС.

В Южной Осетии пройдут выборы президента
Фото: ТАССТАСС

На пост главы есть пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Также кандидатами являются лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Сообщается, что более 70 избирательных участков — в Цхинвале и во всех четырех районах Южной Осетии — будут работать с 08.00 до 20.00. Более того, два участка откроются в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. За выборами будут следить иностранные наблюдатели из таких стран, как Россия, Австрия, Венесуэла, Сирия, Италия, Турция и других. Результаты выборов будут признаны, если явка составит более 50 процентов избирателей. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав России. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.

Бибилов также сообщил, что идею референдума поддержали депутаты Государственной Думы, сенаторы и другие российские политические деятели.

В мире,Война в Сирии ,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,Госдума,
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