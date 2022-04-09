Глава евродипломатии впервые в истории ЕС пожелал военного решения конфликта. Как написал Жозеп Боррель после визита в Киев, против России также будут приняты новые санкции. В Москве на его заявления уже отреагировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Об этом он написал в Twitter, когда комментировал итоги своего визита на Украину.

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«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — указал Боррель.

Он также напомнил о дополнительных €500 млн, выделенных в марте на покупку оружия Украине, которое, по его словам, «будет подобрано под украинские потребности».

Кроме того, Боррель пообещал новые санкции в отношении РФ и анонсировал обсуждение этой темы на плановой встрече глав МИД ЕС, которая состоится 11 апреля в Брюсселе.

Как отреагировали в Москве

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз, по ее оценкам, «превратился в экономический отдел НАТО».

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель, по его мнению, должен быть отправлен в отставку.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Впервые в истории

Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, ни в ходе вторжения американской коалиции в Ирак, отмечает ТАСС.

Агентство напоминает, что ЕС с момента начала европейской интеграции, отправной точкой которой считается декларация главы МИД Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года, ставшая первым шагом к созданию Европейского объединения угля и стали, был подчеркнуто мирным проектом, направленным на сохранение и поддержание мира в Европе.

«Евросоюз всегда дистанцировался от военных проектов, оставляя их параллельной организации — НАТО.

Эта ситуация стала быстро меняться в 2014 году после госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе. Между ЕС и НАТО начало устанавливаться все более интенсивное институциональное сотрудничество, которое сейчас уже дошло до уровня реализации общих оборонных проектов», — говорится в публикации.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Добиваясь ее прекращения, Евросоюз ввел против РФ уже пять пакетов санкций, последний из которых включает в себя запрет импорта российского угля в страны ЕС. Кроме того, обсуждается возможность введения эмбарго на поставки газа и нефти из России.

Кто еще приезжал в Киев

8 апреля в Киев прибыли глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в ходе визита вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз.

На следующий день, 9 апреля, также сообщалось о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. По его словам, Лондон поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Британия также предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ.

Кроме того, в субботу Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе начался восемь лет назад, в апреле 2014 года, когда на территории Донецкой и Луганской областей Украины стартовали боевые действия между армией и другими силовыми структурами Украины с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев, сторонников Донецкой и Луганской народных республик — с другой.

Как указывалось в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 15 декабря 2014 года, ситуация в зоне конфликта на востоке Украины характеризовалась полным отсутствием законности и порядка, сохранением насилия и продолжающимися боевыми действиями, чему способствовал приток через границу тяжелого и современного вооружения и живой силы, в том числе из России.

Процесс урегулирования кризиса посредством политико-дипломатических усилий, в том числе — в «нормандском формате» (Украина, ФРГ, Франция и РФ) — фактически зашел в тупик еще несколько лет назад. Механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, названный впоследствии «формулой Штайнмайера», предполагал предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведение на этих территориях местных выборов.

1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера», но дальнейшие переговоры и консультации сторон так и не завершились ее реализацией. Последняя встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась в Париже в декабре 2019-го.