На Кипре прошла массовая акция в поддержку России

Массовая акция в поддержку специальной военной операции РФ на Украине состоялась в субботу в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Мероприятие прошло с разрешения муниципальных властей городов Ларнака и Лимасол. Его организатором выступил Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке общественных организаций и активистов острова. Как сообщили корреспонденту ТАСС в этом совете, из города Ларнака в западном направлении проследовала колонна автомашин, водители и пассажиры которых держали в руках флаги России, Кипра и Греции.

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Затем колонна прибыла в формальный пригород, а фактически городской район Лимасола - Като-Полемидию, где состоялся митинг. В нем приняли участие сотни человек, державшие в руках транспаранты с такими лозунгами, как "Остановим неонацизм вместе с Россией!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!", "Россия говорит правду!", и другими. Участники акции также растянули 50-метровое полотнище с изображением российского триколора. Митингующие отмечали, что "Россия уничтожает очаг воинствующего неонацизма, выращенного в самом центре Европы с молчаливого одобрения Запада", и что она "воюет не с Украиной, а со злом, с запрещенными в России и многих других странах террористическими организациями, уничтожающими и русских людей, и все, что с ними связано".

На мероприятии находились и представители кипрских СМИ, которые в своих репортажах об акции в поддержку России отмечают большое присутствие на ней кипрской полиции. Они также обратили внимание и на протест против военных действий на Украине, который параллельно устроили в Като-Полемидии примерно три десятка украинских граждан.

Как отметили в Координационном совете российских соотечественников Кипра, "несмотря на многочисленные провокации со стороны украинской диаспоры, акция прошла слаженно и получила поддержку среди широкого круга киприотов".

Из пригорода Лимасола колонна автомобилей с российскими флагами направилась в сам город и, проследовав по проспекту Франклина Делано Рузвельта, выехала затем на городскую набережную Молос. Проехав по всей длине береговой полосы Лимасола с запада на восток, она завершила свой путь возле отеля "Сан Рафаэль".

Спецоперация РФ и реакция Никосии

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.