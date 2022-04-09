В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
29 минут назад

В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Lenta.ruиещё 4

Один из ведущих политиков Евросоюза (ЕС) попросил президента Украины Зеленского предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в Буче. Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию Bild.

Зеленский упомянул, что один из европейских политиков попросил доказать, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева. Президент Украины утвердительно ответил на вопрос, был ли этот политик главой какого-либо европейского правительства, но не назвал имени.

После событий в Буче город посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Папуашвили отказался от поездки в Бучу из-за разногласий с Киевом и обвинений в контрабанде. До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил Папуашвили в Бучу, но вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила грузинскую власть в переговорах с Москвой о контрабанде оружия.

Европейские политики приехали в Киев

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи российскими военными массово распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ 3 апреля. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией.

В мире,Видео,Ирина Верещук,Руслан Стефанчук,Жозеп Боррель,Минобороны России,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители