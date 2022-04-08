Фон дер Ляйен предостерегла Венгрию от оплаты газа в рублях

Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

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«Предложение президента России Владимира Путина перевести расчеты с евро на рубли и затем оплатить счет за газ — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдете ограничения, которые мы наложили на Россию», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС ведет сейчас переговоры с Будапештом по этому вопросу.

«На данный момент Венгрия соблюдает санкции, то есть пока мы не видим обратного, все в порядке. Мы никогда не видели Евросоюз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. Я думаю, что перед каждым из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях и уже начала прорабатывать этот вопрос с «Газпромом». Также возможность расчета в рублях допустила Словакия.

Заявления фон дер Ляйен о том, что оплата европейскими компаниями российского газа в рублях будет считаться нарушением санкций, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал главе ЕК получить данные о расчетах у организаций, у которых есть контракты с «Газпромом».