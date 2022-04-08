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39 минут назад

Выборы во Франции: Ле Пен сократила отставание от Макрона до 1%

Вероника Полынина

Кандидат на пост президента Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отставание от действующего президента Эммануэля Макрона в преддверии выборов до 1 процента.

Выборы во Франции: Ле Пен сократила отставание от Макрона до 1%
Фото: ReutersReuters

Согласно данным опроса компании Elabe, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен являются лидерами предвыборной гонки. В первом туре за Макрона готовы проголосовать 26% избирателей, за Лен Пен – 25%. Избирательская поддержка Макрона сократилась на 2 процентных пункта по сравнению с 5 апреля, тогда как Ле Пен, напротив, выросла на 2 процентных пункта.

Elabe отмечает, что рейтинг Ле Пен никогда не был столь высоким. За месяц он вырос на 10 процентных пунктов.

Третью позицию в первом туре выборов может занять лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. За него готовы проголосовать 17,5% избирателей. За ним с большим отрывом следует Эрик Земмур, крайне правый политик, недавно основавший партию «Реконкиста». Ему свои голоса готовы отдать 8,5% избирателей.

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Во втором туре 51% избирателей готовы проголосовать за Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен готовы поддержать 49% французов.

Выборы президента Франции состоятся в воскресенье, 10 апреля.

В мире,Эрик Земмур,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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