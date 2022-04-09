Европейские политики приехали в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита на Украину вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз. От ответов Киева зависит, как быстро он сможет стать членом объединения. Есть ли у Киева шанс стать кандидатом в члены ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Adam Schreck/AP Adam Schreck/AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель находятся с визитом на Украине. Они прибыли в страну, где проводится российская военная спецоперация, в ночь на 8 апреля.

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Первые новости об их поездке появились днем 8 апреля - они посетили печально известный город Буча в Киевской области, где, как утверждают украинские и западные СМИ и политики, произошли массовые убийства мирных жителей российскими военными. Эту версию категорически отвергают в Минобороны РФ и называют ситуацию провокацией.

Произошедшее в Буче стало для западных стран основанием для усиления санкционного давления на Россию. В ходе визита представители ЕС побывали у места массового захоронения.

На фотографиях, сделанным во время нахождения Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля в Буче, они стоят перед телами в черных пакетах. Позже они зажгли свечи в память о погибших.

В поездке европейских политиков сопровождал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вместе с ними Бучу посетил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Уже в Киеве Урсула фон дер Ляйен встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главным результатом этой встречи стала передача Зеленскому опросника, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Глава ЕК даже пообещала "помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель".

"Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помогать вам заполнять этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе", - отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия "хорошо знает Украину", что позволит ускорить подготовку позиции ЕК. Она выразила надежду, "что Украина и демократия выиграют войну" и что ЕС "будет работать вместе с Украиной, чтобы восстановить Украину, что означает массированные инвестиции и реформы, и это позволит проложить путь к вступлению Украины в ЕС".

Прямого ответа на вопрос, когда именно Украина сможет вступить в ЕС, она не дала.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - первый официальный шаг на пути вступления. После этого страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые ей нужно выполнить. Переговоры могут идти от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Например, Финляндия вошла в ЕС быстрее всех - за три года. В то же время Турция запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.

Предоставление опросника - это одна из форм проявления солидарности с Украиной, считает политолог Андрей Суздальцев.

"Европа чувствует себя виновной перед ней, потому что была большая игра, рассчитанная в большей степени на Россию. Украину обхаживали, ей обещали, содействовали. А теперь Украина осталась одна. Ей обещают много оружия, но непонятно, кто им будет пользоваться, потому что основная часть украинской армии сейчас окружена в Донбассе", - сказал он "Газете.Ru".

Эксперт усомнился в том, что Украину примут в ЕС и даже в том, что ей могут предоставить статус кандидата.

"Это больше похоже на пропагандистскую игру для поддержки настроений украинской элиты и населения. А когда время дойдет - к этой теме планируют вернуться осенью - появятся другие обстоятельства, чтобы не взять Украину в ЕС. Они будут вести игру. Украину в ЕС, я думаю, не примут. Это большие расходы в никуда. То есть это завлекаловка для населения. Думаю, и до того, чтобы дать ей статус кандидата, не дойдет", - считает политолог.

Вместе с тем вероятность, что страна станет кандидатом на вступление в ЕС, все же есть.

Как полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Украина может стать кандидатом, как Турция, которая уже 20 лет - полноценный кандидат.

"Если Украина станет членом ЕС - это будет абсолютно политическое решение. Но сейчас все может быть, даже это. Но, если разобраться, никаким критериям вступления в ЕС Украина не соответствует. Критериям демократии уж точно", - заявил эксперт "Газете.Ru".

По его словам, на данный момент со стороны руководства ЕС идет отчаянная политизация всей ситуации вокруг Украины.