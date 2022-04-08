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8 минут назад

Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за "глупые шутки"

Газета.Ru

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за «глупые шутки»
Фото: YouTubeYouTube

«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?», — заявил Филатов.

В публикации отмечается, что ранее Арестович опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, где он позирует с манекеном персонажа «Звездных Войн» Дартом Вейдером и утверждает, что Запад передал Киеву «реально тяжелое вооружение».

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сказал о том, что Россия почти уничтожила военную промышленность страны.

Он добавил, что как Украина, так и Россия несут потери, и подчеркнул, что в ходе происходящего на украинской территории была «практически уничтожена» военная промышленность страны. Кроме того, пострадала и гражданская промышленность.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

В мире,Алексей Арестович,Борис Филатов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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