Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за "глупые шутки"

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?», — заявил Филатов.

В публикации отмечается, что ранее Арестович опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, где он позирует с манекеном персонажа «Звездных Войн» Дартом Вейдером и утверждает, что Запад передал Киеву «реально тяжелое вооружение».

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сказал о том, что Россия почти уничтожила военную промышленность страны.

Он добавил, что как Украина, так и Россия несут потери, и подчеркнул, что в ходе происходящего на украинской территории была «практически уничтожена» военная промышленность страны. Кроме того, пострадала и гражданская промышленность.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.