Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой «санкционный коктейль», как «коктейль Молотова». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», — заявил Зеленский.

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Президент Украины также призвал к выходу компаний с российского рынка, введению нефтяного эмбарго и изоляции банков России от международной финансовой системы.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Черногории Дритан Абазович заявил, что кабмин одобрил присоединение страны к санкциям против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

При офисе президента Украины будет сформирована группа экспертов, которая займётся оценкой эффекта антироссийских санкций. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, таким образом предполагается не дать России возможности каким-то образом обойти санкции.

Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введённые в отношении России санкции, на что они реально влияют, — сказал Зеленский.

Он также добавил, что главная цель создания группы экспертов по анализу заключается в том, чтобы «не было никакой возможности обойти санкции».

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. Соответствующее решение было опубликовано в четверг в Twitter на странице французского председательства в ЕС.

"Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, - отмечается в заявлении. - В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров".

Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивается в €10 млрд , тогда как ограничения импорта "сырья и критически важных материалов" коснутся товаров на сумму €5,5 млрд. Кроме того, судам под российским флагом будет запрещен заход в порты европейских стран, а транспортные компании из РФ и Белоруссии больше не смогут осуществлять деятельность на территории ЕС.

Отдельно в заявлении прописаны новые ограничения в отношении российских предпринимателей и "деятелей пропаганды". Также санкции будут расширены в отношении сотрудников служб безопасности, военных и предприятий в промышленном и технологическом секторах, связанных со специальной военной операцией ВС РФ на Украине.

"Данный пакет мер будет принят Советом ЕС в рамках письменной процедуры и должен быть опубликован завтра (8 апреля - прим. ТАСС) в "Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

«Этот пакет санкций не соответствует интересам Евросоюза. Сами санкции были приняты с очень большим скрипом. Было много несогласных, можно только догадываться, какие рычаги давления применили США», — заявил Оленченко.

Он отметил, что решение на запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России, создаст трудности в логистике, но со стороны России «развязки будут найдены».

Эксперт подчеркнул, что ЕС подорвал свою репутацию торгового и экономического партнёра.

Также, по словам специалиста, объединение стало «исполнителем интересов» других стран и других кругов.

Европейский союз (ЕС) заморозил российские и белорусские активы лиц и организаций, которые были внесены в санкционные списки. Сумма заблокированных властями ЕС активов составила почти 30 миллиардов евро. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает «Интерфакс».

«Более половины государств-членов ЕС сообщили в Еврокомиссию о мерах по замораживанию активов. Они информировали о заморозке активов стоимостью в 29,5 миллиарда евро», — сообщается в документе.

При этом отмечается, что указанная сумма включает в себя яхты, вертолеты, недвижимость и предметы искусства на сумму 6,7 миллиарда евро. Также, согласно пресс-релизу, были заблокированы соответствующие трансакции на сумму в 196 миллиардов евро.

Ранее Европейский союз полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков». Кроме того, полностью запрещены трансакции этих кредитных учреждений. Их названия пока не опубликованы, однако известно, что ранее организации уже были отключены от SWIFT.

Против России развязана настоящая экономическая война, в связи с этим перед правительством и парламентом стоят исторические задачи по адаптации российской экономики к новым реалиям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи. Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США при помощи своих санкций намерены задушить возможность российской экономики развиваться.

Антироссийские санкции США оказались неэффективны. Об этом заявил американский телеканал NBC со ссылкой на аналитику экспертов.

К примеру, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что санкции навредили российской экономике и россиянам, однако не смогли поменять внешнюю политику Кремля. Академические исследования показали, что санкции Вашингтона достигли своих целей лишь на 30-40 процентов.

При этом эксперты сошлись во мнении, что санкции оказались наименее вредоносным для международного сообщества способом сдерживания России после начала военной спецоперации на Украине. Также они отметили, что рестрикции Запада против Москвы будет сложно отменить после окончания боевых действий.

Коллективный Запад не волнуют глобальные социально-экономические последствия рестрикций против России. Соответствующее заявление сделал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что западные страны также оказывают серьезное давление на жителей Латинской Америки. По словам Щетинина, для прессинга Запад прибегает ко «всему арсеналу средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа».

«При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», — сказал директор латиноамериканского департамента МИД России.

Западные игроки ввели внушительные пакеты санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. После этого многие компании объявили о своем уходе с рынка России и закрытии производств на территории страны.

ВЦИОМ выяснил, что санкции так или иначе повлияли на жизнь 60% россиян. Результаты опроса были представлены на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества, передает РБК.

Главной проблемой респонденты назвали инфляцию (37%). Заметнее всего, по мнению россиян, подорожали сахар (84%), плодоовощная продукция (77%), крупы и макаронные изделия (75%).

Большинство опрошенных (65%) считают, что цены продолжат расти в дальнейшем, а 39% уверены, что темпы инфляции ускорятся.

Другими повлиявшими факторами на жизнь граждан оказались снижение или потеряла дохода (5%), закрытие авиасообщения (4%) и безработица (3%).

С нехваткой привычных товаров на фоне санкций сталкивался каждый второй россиянин (50%), а 47% заявили обратное. Еще 3% затруднились ответить.