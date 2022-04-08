Макрон обрушился с критикой на премьера Польши Моравецкого

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого антисемитом и противником ЛГБТ, сообщает РИА «Новости».
По словам Макрона, Моравецкий является «крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ».
Макрон также указал, что Моравецкий «вмешивается во французскую избирательную кампанию» и поддерживает его соперницу на выборах Марин Ле Пен, поскольку несколько раз встречался с ней.
Критика в адрес Моравецкого стала продолжением заочного спора между французским президентом и польским премьером. Ранее Моравецкий заявил, что постоянные контакты Макрона с президентом России Владимиром Путиным не смогли предотвратить спецоперацию РФ на Украине. Макрон назвал слова польского премьер-министра необоснованными и возмутительными.
После выхода интервью Макрона Parisien посол Франции в Варшаве был вызван в польский МИД.
«Приняв к сведению высказывания, содержащиеся в интервью президента Французской Республики для Parisien, министр Збигнев Рау решил вызвать в МИД посла Франции», - сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина в твиттере.