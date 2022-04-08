Макрон обрушился с критикой на премьера Польши Моравецкого

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого антисемитом и противником ЛГБТ, сообщает РИА «Новости».

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По словам Макрона, Моравецкий является «крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ».

Макрон также указал, что Моравецкий «вмешивается во французскую избирательную кампанию» и поддерживает его соперницу на выборах Марин Ле Пен, поскольку несколько раз встречался с ней.

Критика в адрес Моравецкого стала продолжением заочного спора между французским президентом и польским премьером. Ранее Моравецкий заявил, что постоянные контакты Макрона с президентом России Владимиром Путиным не смогли предотвратить спецоперацию РФ на Украине. Макрон назвал слова польского премьер-министра необоснованными и возмутительными.

После выхода интервью Макрона Parisien посол Франции в Варшаве был вызван в польский МИД.