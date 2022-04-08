В Молдавии запретят советские фильмы о войне

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» внесла в парламент законопроект, предполагающий запрет программ военного содержания, в том числе и советских фильмов о войне. Об этом пишет Sputnik Молдова.
Согласно законопроекту, будет запрещен показ «художественных фильмов с милитаристским содержанием», которые произведены в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Глава комиссии по культуре Лилиана Николаеску-Онофрей подтвердила, что речь идет и советском кино, включая фильм «Летят журавли».
«К сожалению, да», - заявила она на пленарном заседании парламента, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутаты из оппозиционного блока коммунистов и социалистов выступили против этой инициативы.
Также парламент Молдовы одобрил поправки к закону, запрещающие в стране символы Z и V и георгиевскую ленточку. За их использование и изготовление предусмотрены штрафы в размере от 90 до 180 условных единиц или общественные работы от 30 до 60 часов для физических лиц и от 180 до 360 условных единиц для юридических лиц.
Ранее президент Молдавии заявила, что страна сохранит позицию нейтралитета и не станет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за событий на Украине. При этом она уточнила, что западные партнеры оказывают поддержку Молдавии, оказавшейся в непростой ситуации, и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, но пока без результатов. Соответственно до тех пор, по мнению Санду, руководство республики «не может игнорировать реальность».