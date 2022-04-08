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50 минут назад

В Молдавии запретят советские фильмы о войне

Алиса Селезнёва

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» внесла в парламент законопроект, предполагающий запрет программ военного содержания, в том числе и советских фильмов о войне. Об этом пишет Sputnik Молдова.

В Молдавии запретят советские фильмы о войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно законопроекту, будет запрещен показ «художественных фильмов с милитаристским содержанием», которые произведены в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Глава комиссии по культуре Лилиана Николаеску-Онофрей подтвердила, что речь идет и советском кино, включая фильм «Летят журавли».

«К сожалению, да», - заявила она на пленарном заседании парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутаты из оппозиционного блока коммунистов и социалистов выступили против этой инициативы.

Также парламент Молдовы одобрил поправки к закону, запрещающие в стране символы Z и V и георгиевскую ленточку. За их использование и изготовление предусмотрены штрафы в размере от 90 до 180 условных единиц или общественные работы от 30 до 60 часов для физических лиц и от 180 до 360 условных единиц для юридических лиц.

Ранее президент Молдавии заявила, что страна сохранит позицию нейтралитета и не станет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за событий на Украине. При этом она уточнила, что западные партнеры оказывают поддержку Молдавии, оказавшейся в непростой ситуации, и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, но пока без результатов. Соответственно до тех пор, по мнению Санду, руководство республики «не может игнорировать реальность».

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