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3 минуты назад

Обзор иноСМИ: идеальные мигранты-украинцы и собравшийся воевать Байден

Елена Прошина

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Обзор иноСМИ: идеальные мигранты-украинцы и собравшийся воевать Байден
Фото: ТАССТАСС

«Байден: Если придется воевать, я пойду с вами»

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Американский ультраправый портал Breitbart заявил, что глава США Джо Байден «продолжил нагнетать свою военную риторику против президента России Владимира Путина». Байден прокомментировал продолжающийся украинский кризис во время выступления на конференции профсоюзов строителей Северной Америки в Вашингтоне.

Он подробно рассказал о военной помощи, которую США продолжают оказывать Украине. Байден заявил: «И, кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я серьезно». Также он отверг критику Конгресса в адрес своей администрации, отметив, что украинцы «в принципе в состоянии сражаться», потому что американцы «обучили их и дали им оружие».

«Почему украинцы - идеальные мигранты»

По последним данным, из Украины в Хорватию бежало около 11 тысяч человек, но эти цифры меняются каждый день. На фоне «демографического коллапса» государство приняло меры, чтобы позаботиться о беженцах и облегчить их интеграцию в хорватское общество, пишет сербский портал Politika

Правительство Хорватии ввело временную защиту для украинцев. Она обеспечивает не только проживание, но и медицинское обслуживание и включение беженцев в рынок труда, а их детей в дошкольную и школьную систему. Словом, достойная жизнь в новой стране, отмечает Politika. Результаты прошлогодней переписи населения показали, что Хорватию поразил «демографический коллапс». Многие видят в украинском кризисе возможность улучшить демографическую ситуацию в Хорватии. К примеру, демограф Степан Стерц недавно заявил, что «украинцы - идеальные мигранты для развитого европейского мира, а также для самой Хорватии». Это показывает, что премьер Венгрии Виктор Орбан «хотя бы отчасти прав, когда говорит о христианских элементах европейского прошлого и настоящего».

Обойдется ли Турция без украинских и европейских туристов

Россия, которая отправляет больше всего туристов в Турцию (около 4,6 миллиона человек), и Украина, занимающая 3-е место в турецком туристическом рейтинге с двумя миллионами путешественников, могут оставить Анкару без значительной части дохода, пишет Hürriyet.

Газета отмечает, что за первые два месяца 2022 года в Турции выросло количество туристов из европейских стран, «набранный импульс вселяет надежду», но вряд ли европейцы смогут заменить россиян и украинцев. Однако в Турции рассчитывают, что один европейский турист будет тратить больше, чем один россиянин или украинец.

Эрик Земмур: «Европейский Союз не может войти в историю»

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил в интервью Le Point, что Евросоюз не войдет в историю, так как не существует «ни европейской нации, ни европейского народа». Он отметил, что коллективная реакция ЕС на украинский кризис «контролируется американским покровителем».

По мнению Земмура, более сильными из этого кризиса выйдут европейские члены НАТО, а не ЕС. Он отметил, что немцы тратят сто миллиардов на закупку американских F-35, а не французских истребителей Rafale.

«Путин раскрыл пределы влияния Макрона»

У Эммануэля Макрона больше возможностей, чем у многих западных союзников, для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, но в то же время достижения в переговорах с Путиным демонстрируют «пределы влияния» Макрона, пишет Люк МакГи в своем материале для CNN. Это может сказаться на успехах Макрона в президентской гонке.

По версии МакГи, Макрон хочет играть роль духовного лидера Европы. Он взял на себя инициативу по общению с бывшим президентом США Дональдом Трампом в самые трудные моменты его пребывания у власти. Он также установил многие из красных линий ЕС во время переговоров по Brexit с Великобританией. Он организовал переговоры в Париже для соперничающих группировок в Ливии, чтобы началось прекращение огня. Макрон - «человек, который видит себя и Францию силой добра на мировой арене». И хотя его вмешательства часто не оправдывают ожиданий - Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату; начался украинский кризис - образ государственного деятеля хорошо зарекомендовал себя у французской аудитории.

В мире,Эрик Земмур,Люк Макги,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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