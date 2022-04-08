Politico: Шольц заморозил отправку танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставках Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление со стороны нескольких высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

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План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и главой МИД Анналеной Бербок (высокопоставленными членами партии зеленых), предполагает поставку Киеву около сотни танков. Речь идет об отправке легких танков Marder, оснащенных противотанковыми ракетами. О поставках танков ранее не раз просили украинские власти.

Ожидалось, что решение по этому вопросу будет принято на этой неделе. Однако поставки оказались в подвешенном состоянии, поскольку канцлер, социал-демократ, «к большому разочарованию своих партнеров по правящей коалиции» настаивает, что перед поставками Украине тяжелой военной техники Германия должна достичь общей позиции с союзниками.

Шольц заявил в Бундестаге, что для него важно координировать действия с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы гарантировать оказание поддержки «одинаковым образом, и что никто не торопится, включая Германию».

«Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути», - сказал канцлер.

ЕС 27 февраля согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

Берлин, в частности, поставил Украине противотанковые и зенитные ракеты.