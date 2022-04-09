Байдену напомнили о возрасте после его намерений воевать с Россией

Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо из-за почтенного возраста политика. Таким мнением поделился американский телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

«Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят», — сказал телеведущий.

Так он прокомментировал слова Байдена о готовности отправиться воевать на Украину против России .

Ранее Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. В Белом доме оправдались за слова политика, заявив, что он не имеет таких намерений.