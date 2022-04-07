Трамп похвалил Путина

Экс-президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина умелым переговорщиком. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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По мнению Трампа, концентрация российских войск у границы с Украиной была хорошим решением для ведения переговоров.

В то же время он считает, что российский президент «переиграл» в украинском кризисе.

Также Трамп рассказал, что не говорил с Путиным с тех пор, как перестал быть президентом.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.