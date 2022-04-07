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35 минут назад

Трамп похвалил Путина

Мария Иванова

Экс-президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина умелым переговорщиком. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Трамп похвалил Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Трампа, концентрация российских войск у границы с Украиной была хорошим решением для ведения переговоров.

В то же время он считает, что российский президент «переиграл» в украинском кризисе.

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Также Трамп рассказал, что не говорил с Путиным с тех пор, как перестал быть президентом.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Трамп ранее заявлял, что украинский кризис не начался бы, если бы он оставался президентом США. Он назвал случившееся «очень печальным событием» для всего мира.

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,ЕС,
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