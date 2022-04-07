В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
38 минут назад

Испания отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине

Алиса Селезнёва

Испания не рассматривает возможность поставок самолетов и танков на Украину. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хосе Мануэль Альбарес, пишет РИА Новости.

Испания отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы принимаем согласованные решения, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Испания уже поставляет Украине военную технику, гуманитарную помощь, поддерживает санкции и предоставляет политическую поддержку», - заявил Альбарес на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

При этом он заверил, что Испания поддерживает все меры, необходимые для того, чтобы украинская армия «могла защищать демократически избранное правительство».

Ранее Испания приняла решение о высылке из страны большой группы российских дипломатов - 25 человек. Глава МИД страны пояснил, что сотрудники российской дипмиссии «представляют угрозу интересам безопасности страны».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции. 27 февраля ЕС согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители