Испания отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине

Испания не рассматривает возможность поставок самолетов и танков на Украину. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хосе Мануэль Альбарес, пишет РИА Новости.

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«Мы принимаем согласованные решения, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Испания уже поставляет Украине военную технику, гуманитарную помощь, поддерживает санкции и предоставляет политическую поддержку», - заявил Альбарес на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

При этом он заверил, что Испания поддерживает все меры, необходимые для того, чтобы украинская армия «могла защищать демократически избранное правительство».

Ранее Испания приняла решение о высылке из страны большой группы российских дипломатов - 25 человек. Глава МИД страны пояснил, что сотрудники российской дипмиссии «представляют угрозу интересам безопасности страны».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».