На Украине снесли памятник Пушкину

В городе Мукачево в Закарпатской области Украины по решению местных властей снесли памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а также сбили со здания мемориальную табличку в его честь. Как сообщает РИА Новости, таким образом в городе решили «избавиться от российско-имперского прошлого».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Местные издания опубликовали фото, на которых видно, как рабочие разбирают памятник и ломают табличку. В СМИ назвали происходящее «мероприятиями по дерусификации».

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».