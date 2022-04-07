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42 минуты назад

На Украине снесли памятник Пушкину

Елена Прошина

В городе Мукачево в Закарпатской области Украины по решению местных властей снесли памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а также сбили со здания мемориальную табличку в его честь. Как сообщает РИА Новости, таким образом в городе решили «избавиться от российско-имперского прошлого».

На Украине снесли памятник Пушкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные издания опубликовали фото, на которых видно, как рабочие разбирают памятник и ломают табличку. В СМИ назвали происходящее «мероприятиями по дерусификации».

Как на Украине борются с советским наследием

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее на Украине в рамках декоммунизации с 2015 года снесли более 1,3 тыс. монументов Ленину. В 2021 году художник Анатолий Гайдамака предложил установить их в Чернобыле.

В мире,Анатолий Гайдамака,Владимир Путин,
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