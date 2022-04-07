Глава МИД Индии посетит США

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 11-12 апреля посетит с визитом США, где запланирована встреча в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны двух стран). Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ариндам Багчи.