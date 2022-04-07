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55 минут назад

Глава МИД Индии посетит США 11-12 апреля для участия в переговорах в формате "2+2"

ТАСС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 11-12 апреля посетит с визитом США, где запланирована встреча в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны двух стран). Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ариндам Багчи.

Глава МИД Индии посетит США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Доктор Субраманьям Джайшанкар посетит с визитом США 11-12 апреля. Министр иностранных дел и министр обороны Раджнатх Сингх возглавят индийскую делегацию на четвертой министерской встрече диалога в формате "2+2", которая пройдет 11 апреля в Вашингтоне", - уточнил Багчи.

По его словам, "стороны проведут всеобъемлющий обзор вопросов индийско-американской повестки дня, касающихся внешней политики, обороны и безопасности с целью обеспечить стратегическое видение дальнейшего укрепления сотрудничества".

У главы МИД Индии в США запланированы отдельные встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и высокопоставленными представителями американской администрации.

В мире,Раджнатх Сингх,
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