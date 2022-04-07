Глава МИД Индии посетит США

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 11-12 апреля посетит с визитом США, где запланирована встреча в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны двух стран). Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ариндам Багчи.
"Доктор Субраманьям Джайшанкар посетит с визитом США 11-12 апреля. Министр иностранных дел и министр обороны Раджнатх Сингх возглавят индийскую делегацию на четвертой министерской встрече диалога в формате "2+2", которая пройдет 11 апреля в Вашингтоне", - уточнил Багчи.
По его словам, "стороны проведут всеобъемлющий обзор вопросов индийско-американской повестки дня, касающихся внешней политики, обороны и безопасности с целью обеспечить стратегическое видение дальнейшего укрепления сотрудничества".
У главы МИД Индии в США запланированы отдельные встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и высокопоставленными представителями американской администрации.