Турция обсудила вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности

По его словам, дискуссии находятся на начальной стадии, но "в принципе, выглядят благоприятно", потому что Турция хочет "поддержать Украину" и завершить конфликт.

"Мы провели переговоры с представителями Украины, России. У нас были переговоры с американцами, французами, но есть много военных деталей, которые должны быть выработаны нашими военными, прежде чем мы поставим под ними подпись", - сказал Калын.

В конце марта в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что РФ получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами.

Член киевской делегации Александр Чалый заявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые "по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье 5" о коллективной безопасности Североатлантического договора. В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Россия и США), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.