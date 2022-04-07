Боррель: ЕС заплатил России €35 млрд с начала спецоперации

С начала спецоперации России на Украине Евросоюз заплатил Москве 35 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Речь идет об оплате за российские энергоносители.
«Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала конфликта мы заплатили ему €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение», — подчеркнул Боррель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен запретить импорт угля из России на сумму €4 млрд в год. По ее словам ЕС готовит санкции в отношении импорта нефти.
Как писало ранее агентство Bloomberg, прибыль России от продажи нефти и газа в 2022 году может достичь рекордной отметки, несмотря на введенные против страны ограничения. Согласно прогнозам, в 2022 году Москва может получить почти 321 миллиард долларов – это более чем на треть больше уровней прошлого года. Россия, вероятно, получит эту сумму, если импортеры не введут соответствующее эмбарго.