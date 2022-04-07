Боррель: ЕС заплатил России €35 млрд с начала спецоперации

«Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала конфликта мы заплатили ему €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение», — подчеркнул Боррель.