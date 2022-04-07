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2 часа назад

Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго. Видео

Александр Кузьмин

Голливудский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго (ДРК). Видео публикует telegram-канал «Лента дня».

Дипломатический паспорт был вручен Ван Дамму заместителем министра иностранных дел станы Сами Адубанго от имени и по поручению президента Конго Феликса Чисекеди. Ван Дамм пользуется в Конго большой популярностью.

«Я благодарю Конго за тот прием, который мне здесь с большой любовью оказан. Звание посла поможет мне мобилизовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе Конго», - заявил 61-летний актер во время торжественной церемонии.

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