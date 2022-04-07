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25 минут назад

Байден запретил инвестиции в экономику России

Елена Прошина

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, подразумевающий запрет на инвестиции в экономику РФ, а также предоставление ряда услуг лицам, пребывающим в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден запретил инвестиции в экономику России
Фото: ReutersReuters

Как говорится в документе, новый указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или предоставления как косвенно, так и напрямую из США или лицом из США любых категорий услуг любым лицам из РФ. Перечень услуг определяется министром финансов в консультации с государственным секретарем США.

Кроме того, теперь лицам из США, где бы они ни находились, запрещено вкладывать новые инвестиции в Россию.

Согласно указу, теперь лицам из США также запрещено финансирование, одобрение, предоставление гарантий или оказание помощи для осуществляемых иностранцами транзакций, если эти транзакции были запрещены соответствующим указом.

Ранее представитель администрации США сообщил, что правительство вводит запрет на инвестиции в экономику России. По его словам, эта мера приведет к тому, что массовый отток частных компаний из РФ будет продолжаться. Представитель администрации США выразил надежду, что экономика России в результате санкций начнет стремительно рушиться, а ВВП государства снизится более чем на 15%.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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