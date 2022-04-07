Байден запретил инвестиции в экономику России

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, подразумевающий запрет на инвестиции в экономику РФ, а также предоставление ряда услуг лицам, пребывающим в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Как говорится в документе, новый указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или предоставления как косвенно, так и напрямую из США или лицом из США любых категорий услуг любым лицам из РФ. Перечень услуг определяется министром финансов в консультации с государственным секретарем США.

Кроме того, теперь лицам из США, где бы они ни находились, запрещено вкладывать новые инвестиции в Россию.

Согласно указу, теперь лицам из США также запрещено финансирование, одобрение, предоставление гарантий или оказание помощи для осуществляемых иностранцами транзакций, если эти транзакции были запрещены соответствующим указом.