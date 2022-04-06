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45 минут назад

Макрон объяснил необходимость диалога с Путиным

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что считает правильным свою политику поддержания диалога с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Макрон объяснил необходимость диалога с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон.

По его словам, диалог с Путиным, в частности, «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

Макрон напомнил, что начал переговоры с президентом РФ сразу после вступления на пост лидера Франции в мае 2017 года. Он назвал эти действия «своим долгом». При этом Макрон отметил, что «диалог ведется без какой-либо наивности».

Также он прокомментировал подход Франции к ситуации на Украине. Макрон заявил, что политика Парижа сочетает диалог с применением санкций против России, чтобы добиться прекращения огня, и «готовность предложить новые санкции против РФ».

В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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