Макрон объяснил необходимость диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что считает правильным свою политику поддержания диалога с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

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«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон.

По его словам, диалог с Путиным, в частности, «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

Макрон напомнил, что начал переговоры с президентом РФ сразу после вступления на пост лидера Франции в мае 2017 года. Он назвал эти действия «своим долгом». При этом Макрон отметил, что «диалог ведется без какой-либо наивности».