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1 час назад

СМИ: глава британского МИД считает, что Основополагающий акт Россия - НАТО уже "мертв"

ТАССиещё 2

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года уже "мертв". Соответствующее высказывание министра в среду распространило агентство PA.

Лиз Трасс похоронила основополагающий акт Россия - НАТО
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что данное мнение Трасс выскажет в ходе рабочего ужина в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе вечером 6 апреля.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения", - приводит агентство выдержки из речи британского министра.

Подчеркивается, что Трасс также собирается призвать страны НАТО усилить санкции против России и продолжать поставки вооружений на Украину. Кроме того, она полагает, что альянс должен оказывать большую помощь для таких государств, как Грузия, Молдавия, Финляндия и Швеция.

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.

В мире,НАТО,
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