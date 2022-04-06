Лиз Трасс похоронила основополагающий акт Россия - НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года уже "мертв". Соответствующее высказывание министра в среду распространило агентство PA.

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Отмечается, что данное мнение Трасс выскажет в ходе рабочего ужина в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе вечером 6 апреля.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения", - приводит агентство выдержки из речи британского министра.

Подчеркивается, что Трасс также собирается призвать страны НАТО усилить санкции против России и продолжать поставки вооружений на Украину. Кроме того, она полагает, что альянс должен оказывать большую помощь для таких государств, как Грузия, Молдавия, Финляндия и Швеция.

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.