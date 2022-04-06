Аркадий Мамонтов рассказал в ООН о биолабораториях на Украине

Российский телеведущий Аркадий Мамонтов представил в ООН собранную им информацию об американских исследованиях в воено-биологической сфере и работе биолабораторий на Украине.

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Мамонтов выступил в видеоформате на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", организованном Россией.

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"Полтора года назад мы проводили исследование для съемок документального фильма о появлении коронавируса. Многие считают, что он был создан искусственно. Мы опросили множество людей, собирали информацию по всему миру. Благодаря нашим американским коллегам - независимым журналистам мы смогли обменяться информацией с людьми, которые ранее работали в этих закрытых лабораториях. Они были военными микробиологами США", - сказал он.

Мамонтов указал, что один из этих специалистов занимался исследованием содержащих патогены аэрозольных смесей, что подтверждает информацию о планах возможного распыления таких смесей с беспилотников.

"Американские военные биологи рассказали нам об изучении биоматериалов в лабораториях в Грузии и на Украине под предлогом защиты от биологических угроз. Но на самом деле все это придумано ЦРУ", - заметил Мамонтов.

В своем выступлении Мамонтов упомянул сведения о том, что США проводили исследования относительно возможности "заражения" лидеров других стран различными заболеваниями.

"Мы спросили их [американских микробиологов] о Уго Чавесе, который умер от рака, и один их наших корреспондентов подтвердил, что такое [намеренные действия, который могли привести к развитию этого заболевания] могло случиться".

"Мы считаем, что на Украине и прошлом и возможно даже сейчас США проводили исследования не только опасных патогенов, таких как холера и сибирская язва. Мы считаем, что Украина была для них испытательным полигоном для разработок в военно-биологической сфере", - сказал Мамонтов.

О биолабораториях

Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.