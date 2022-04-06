Эксперт назвал «не принципиальным» вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

«Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не такой уж принципиальный, потому что и Швеция, и Финляндия де-факто уже являются членами этой широкой западной военно-политической коалиции. У Финляндии, например, с НАТО заключено чуть ли не полторы тысячи соглашений о сотрудничестве. Примерно такое же количество договоров есть и у Швеции. Более того, в рамках Евросоюза
стали создавать прообразы военных структур, и я встречался с финским адмиралом, который возглавляет комитет разведки Евросоюза. То есть здесь идет интеграция Евросоюза уже под НАТО. Но по гамбургскому счету проамериканская коалиция фактически создана. И в нее, кроме натовских государств, входят и эти государства, по разным причинам сохраняющие нейтралитет. Но это совсем не означает, что они проводят независимую политику и что они захотят быстро от этого формального нейтралитета отойти. Не думаю, что это будет сделано в ближайшее время или когда-нибудь в частности. Потому что минусы такого решения очевидны. А плюсы не очень понятны. Что это даст Финляндии и Швеции? На самом деле и НАТО это многого не даст.
Хотя широкая коалиция есть. Более того, она существовала всегда. Со времен Наполеона была широкая европейская коалиция, где были португальцы, испанцы, итальянцы и еще бог весть кто. И во времена Гитлера. Мы об этом не любим говорить, но против нас воевали два с половиной миллиона европейцев, которые не были немцами. Это и датчане, и норвежцы, и испанцы, и те же самые финны. Мы в силу разного рода политических соображений этот акцент не усиливали. Но надо просто сказать правду, что на стороне гитлеровской Германии выступало в десять раз больше французов, чем в рядах сопротивления, которое на семьдесят процентов состояло из русских военнопленных. Это так, как оно есть. И формальные решения не являются какими-то принципиальными качествами».