В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
11 минут назад

Эксперт назвал «не принципиальным» вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не является принципиальным, поскольку эти государства де-факто уже являются членами Североатлантического альянса. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

«Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не такой уж принципиальный, потому что и Швеция, и Финляндия де-факто уже являются членами этой широкой западной военно-политической коалиции. У Финляндии, например, с НАТО заключено чуть ли не полторы тысячи соглашений о сотрудничестве. Примерно такое же количество договоров есть и у Швеции. Более того, в рамках Евросоюза стали создавать прообразы военных структур, и я встречался с финским адмиралом, который возглавляет комитет разведки Евросоюза. То есть здесь идет интеграция Евросоюза уже под НАТО. Но по гамбургскому счету проамериканская коалиция фактически создана. И в нее, кроме натовских государств, входят и эти государства, по разным причинам сохраняющие нейтралитет. Но это совсем не означает, что они проводят независимую политику и что они захотят быстро от этого формального нейтралитета отойти. Не думаю, что это будет сделано в ближайшее время или когда-нибудь в частности. Потому что минусы такого решения очевидны. А плюсы не очень понятны. Что это даст Финляндии и Швеции? На самом деле и НАТО это многого не даст.

Хотя широкая коалиция есть. Более того, она существовала всегда. Со времен Наполеона была широкая европейская коалиция, где были португальцы, испанцы, итальянцы и еще бог весть кто. И во времена Гитлера. Мы об этом не любим говорить, но против нас воевали два с половиной миллиона европейцев, которые не были немцами. Это и датчане, и норвежцы, и испанцы, и те же самые финны. Мы в силу разного рода политических соображений этот акцент не усиливали. Но надо просто сказать правду, что на стороне гитлеровской Германии выступало в десять раз больше французов, чем в рядах сопротивления, которое на семьдесят процентов состояло из русских военнопленных. Это так, как оно есть. И формальные решения не являются какими-то принципиальными качествами».
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

НАТО ожидает, что «в ближайшие месяцы и недели» Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в Североатлантический альянс . Об этом ранее заявила представитель США при НАТО Джулианн Смит.

В мире,Алексей Подберезкин,НАТО,МГИМО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители