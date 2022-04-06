Эксперт назвал «не принципиальным» вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не является принципиальным, поскольку эти государства де-факто уже являются членами Североатлантического альянса. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.