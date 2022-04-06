Украинского журналиста внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона и телеведущего Фахрудина Шарафмала в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства в среду.
Как следует из опубликованных ведомством данных, Дмитрий Гордон и Фахрудин Шарафмал внесены в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона за призывы нападать на российских военнослужащих и развязать против России войну с применением ядерного оружия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать россиян.