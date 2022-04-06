Украинского журналиста внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона и телеведущего Фахрудина Шарафмала в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства в среду.

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Как следует из опубликованных ведомством данных, Дмитрий Гордон и Фахрудин Шарафмал внесены в перечень террористов и экстремистов.