Черногория высылает российских дипломатов

Черногория объявила персонами нон грата четверых российских дипломатов. В ближайшее время они должны покинуть страну. Готовится к высылке россиян и Япония. Число выдворяемых лиц пока не называлось, в Токио сейчас изучают этот вопрос.
Министерство иностранных дел Черногории вручило российскому послу ноту об объявлении нежелательными лицами четырех дипломатов посольства РФ в Подгорице. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В ведомстве заявили, что решение было принято на основании оценки органами безопасности действий высылаемых лиц.