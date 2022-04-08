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38 минут назад

Черногория высылает четырех российских дипломатов, на очереди Япония

Суть событийиещё 20

Черногория объявила персонами нон грата четверых российских дипломатов. В ближайшее время они должны покинуть страну. Готовится к высылке россиян и Япония. Число выдворяемых лиц пока не называлось, в Токио сейчас изучают этот вопрос.

Черногория высылает российских дипломатов
Фото: pixabay.compixabay.com

Министерство иностранных дел Черногории вручило российскому послу ноту об объявлении нежелательными лицами четырех дипломатов посольства РФ в Подгорице. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В ведомстве заявили, что решение было принято на основании оценки органами безопасности действий высылаемых лиц.

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