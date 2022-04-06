В Кремле объяснили отвод войск из-под Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью французскому телеканалу LCI. Он заявил, что российские власти не намерены убивать или свергать президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры делегаций двух стран продолжатся и что военные РФ не совершали преступлений в Буче.

Фото: Reuters Reuters

Убийство Зеленского

Видео дня

"Нет, это неправда", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, хотят ли российские власти убить Зеленского. Он также опроверг информацию, будто власти РФ собирались свергнуть украинского лидера.

"Это абсолютная неправда. Мы никогда не говорили об оккупации Украины", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера говорил на английском языке, телеканал транслировал его слова в переводе на французский.

9 марта советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью "Украинской правде", что на президента Украины было совершено более 10 покушений.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - рассказал Подоляк.

По его словам, на Украине мощная сеть разведки и контрразведки, "они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются".

"То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают", - заключил он.

Отвод войск и переговоры

Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир. - "Газета.Ru") Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области. — "Газета.Ru")", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что Москва через переговоры хочет положить конец военной операции и заинтересована в том, чтобы президент Украины согласился на выдвинутые условия. 29 марта, после переговоров с украинской стороной в Стамбуле, член российской делегации, замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что российские военные "кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях".

"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы", — сказал он.

В свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что РФ делает "два шага по деэскалации конфликта". И сокращение военной активности в районе Чернигова и Киева — один из них.

В среду, общаясь с российскими журналистами, Песков отметил, что переговорный процесс с Украиной продолжается, но все идет "вязко".

"Впереди по-прежнему достаточно большая дорога... Процесс рабочий продолжается, но идет более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны", - сказал Песков.

Он добавил, что процесс переговоров не сорван и продолжается.

Условия России

В интервью французскому телеканалу пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.

"Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - пояснил Песков.

2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира" подчеркнул, что позиция России на переговорах с Украиной состоит в том, что Киев должен признать ДНР и ЛНР в административных границах, Крым — частью РФ, а также провести демилитаризацию своей страны.

"Крым — это часть России. Признание Донецкой, Луганской Народных Республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что "там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации".

"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников", — призвал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в Буче

Песков в интервью LCI также опроверг данные о том, что российские военные могли быть вовлечены в военные преступления в украинской Буче.

"Мы твердо опровергаем, что наши военные могут быть вовлечены в подобные преступления. Мы настаиваем на том, что видеозаписи, фото, которые вы могли видеть, являются результатом срежиссированной фальсификации", - заявил он.

Ранее украинские СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей. В Минобороны РФ заявили, что все фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". Общаясь в среду с российскими журналистами, пресс-секретарь президента РФ добавил, что "чудовищную инсценировку в Буче нужно и должно расследовать".