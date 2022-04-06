В ЕС объяснили поставки оружия Украине

Власти стран Евросоюза намерены продолжать поставлять Украине вооружения, поскольку «не хотят, чтобы она проиграла». Об этом рассказал верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радио COPE.

«Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Войны выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника», — объяснил представитель ЕС.

Европейские страны и члены НАТО регулярно поставляют Киеву новые вооружения. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс готов поставить Украине еще больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов объединения 6 и 7 апреля.