Митинг в поддержку непризнанной НКР прошел в Ереване. Видео

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Ереване в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Видео появилось на портале «Ruptly».

Митингующие собрались на площади Свободы и прошли маршем по проспекту Маштоца к площади Франции, где установили флаг непризнанной республики. Участники акции скандировали «Армения, вставай на ноги», «Арцах, вставай на ноги» , «Никол - предатель» и другие лозунги.