Митинг в поддержку непризнанной НКР прошел в Ереване. Видео

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Ереване в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Видео появилось на портале «Ruptly».
Митингующие собрались на площади Свободы и прошли маршем по проспекту Маштоца к площади Франции, где установили флаг непризнанной республики. Участники акции скандировали «Армения, вставай на ноги», «Арцах, вставай на ноги» , «Никол - предатель» и другие лозунги.
Как сообщают СМИ, акция была организована оппозиционными парламентскими фракциями «Армения» и «Честь имею» экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Митинг был проведен накануне запланированной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе.