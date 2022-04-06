Канада ввела санкции против российских олигархов

«Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается страховать или перестраховывать Россию или любое лицо в России или в их пользу в отношении любого товара, описанного в Главе 88 Гармонизированного описания и кодирования товаров», — следует из сообщения канадского правительства.