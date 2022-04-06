Канада ввела санкции против российских олигархов

Председатель совета директоров ТМК, владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина, попали под санкции Канады, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на сообщение на сайте правительства страны.
Вместе с бизнесменом в списке значатся еще семь россиян. Под ограничения также попали предприниматель, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.
Среди включенных в список есть начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, миллиардер Вадим Мошкович, совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон и президент Marathon Group Александр Винокуров.
Канада заморозит их возможные активы и введет запрет на въезд в страну.
«Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается страховать или перестраховывать Россию или любое лицо в России или в их пользу в отношении любого товара, описанного в Главе 88 Гармонизированного описания и кодирования товаров», — следует из сообщения канадского правительства.
Напомним, новые антироссийские ограничительные меры со стороны США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина.