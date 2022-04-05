Псаки ответила на призыв Зеленского исключить РФ из СБ ООН

Администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.
Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
Комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что РФ является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила:
"Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого".