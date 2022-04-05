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34 минуты назад

Псаки заявила, что США не видят возможности исключения РФ из состава СБ ООН

ТАСС

Администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.

Псаки ответила на призыв Зеленского исключить РФ из СБ ООН
Фото: ReutersReuters

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что РФ является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила:

"Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого".

Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься

В мире,Владимир Зеленский,Администрация США,Совбез ООН,
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