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1 час назад

В ООН началось обсуждение приостановки членства России в СПЧ

Lenta.ruиещё 9

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций открыла заседание, на котором планируется обсудить приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

В ООН началось обсуждение приостановки членства России в СПЧ
Фото: ReutersReuters

Для того, чтобы исключить Россию из СПЧ необходимо две трети голосов участников встречи в поддержку этой инициативы. Свою позицию по предстоящему голосованию в начале заседания представят Россия, Китай, Украина, а также Казахстан, Венесуэла, КНДР, Мексика, Иран, Сирия и Куба.

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

В мире,Джозеф Байден,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,
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