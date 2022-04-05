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27 минут назад

В Абхазии объяснили, почему не хотят вступать в состав РФ, но дружат с Москвой

Говорит Москва

В частично признанном государстве полагают, что если в РФ изменится власть, то это приведёт к ухудшению отношений.

При этом страны имеют глубокие связи во всех сферах, заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» председатель политсовета Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.

«Во-первых, погибли люди за свободу. Мы хотели, чтобы тот же Путин был вечно президентом России, но кто может дать гарантию, что пройдёт время и не появится вместо него Ельцин номер два, который предал Абхазию. Вы же в курсе Дагомысского сговора? Никто гарантии дать не может. Но в этом случае вы знаете, что будет происходить через подставные лица: скупят всю Абхазию и будут тащить её в Грузию. Режим отношений к Абхазии изменится. Вот так я приблизительно аргументировал несогласие с такой постановкой вопроса».

Политик считает, что присоединение Абхазии к России не выгодно обоим государствам. Власти РФ уже заключили много выгодных контрактов с республикой и ощущают поддержку с её стороны, добавил Лакоба.

«Мне кажется, России самой в лице таких мудрейших политиков как Путин не очень выгодно, чтобы Абхазия вошла в состав страны в качестве одного из многочисленных субъектов. А так она как бы независимая, и один голос всегда есть, независимо от того, в НАТО она или нет. Свободная республика имеет свои соображения».

Ранее в Госдуме допустили вероятность вхождения Абхазии в состав России. Решение может быть принято на референдуме, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

В Южной Осетии сейчас идут переговоры по поводу референдума о вхождении в состав России.

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