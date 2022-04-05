«Во-первых, погибли люди за свободу. Мы хотели, чтобы тот же Путин был вечно президентом России, но кто может дать гарантию, что пройдёт время и не появится вместо него Ельцин номер два, который предал Абхазию. Вы же в курсе Дагомысского сговора? Никто гарантии дать не может. Но в этом случае вы знаете, что будет происходить через подставные лица: скупят всю Абхазию и будут тащить её в Грузию. Режим отношений к Абхазии изменится. Вот так я приблизительно аргументировал несогласие с такой постановкой вопроса».