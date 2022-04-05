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19 минут назад

Зеленский поставил премьера Венгрии перед выбором

Елена Прошина

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать «между Россией и остальным миром». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский поставил премьера Венгрии перед выбором
Фото: ReutersReuters

По словам Зеленского, Орбан «заигрывает» с Россией, так как Венгрии нужны дешевые энергоресурсы, но это долго не будет продолжаться. Он также добавил, что пытался установить с Орбаном отношения, но не смог.

«Я хотел с ним установить отношения. Это правда, я хотел, я сам звонил несколько раз, я приглашал его на встречу, я ему предлагал встречу у него, я хотел найти отношения», - сказал Зеленский

По мнению украинского президента, Орбан «боялся влияния РФ на его государство».

Ранее Виктор Орбан внес Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Также в этот список он внес ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза и международные СМИ.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Джордж Сорос,ЕС,
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