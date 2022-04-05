Обзор иноСМИ: дурной пример великой державы и Байден без Ближнего Востока

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Фото: EPA EPA

«Дурной пример великой державы и ее подражатели»

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Гассам Саламе, ливанский ученый и дипломат, в интервью Le Monde заявил, что украинский кризис стал результатом «эрозии международных стандартов», корни которой лежат в американском вторжении в Ирак в 2003 году. По версии Саламе, Запад обманулся, не заметив, как мир стал многополярным.

У средних и даже маленьких международных игроков появилась значительная автономия, они не спешат занимать чью-то сторону, как было во времена холодной войны, подчеркнул Саламе. Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что смены режимов «больше не входят» в политику США. Однако нельзя сказать народу Ирака, что это в прошлом, люди продолжают сталкиваться с последствиями, отметил дипломат. По мнению Саламе, когда «величайшая держава подает дурной пример», отказываясь от мирового конституционного порядка, «ей обязательно будут подражать».

«Почему Байден не может сосватать Ближний Восток»

На протяжении десятилетий политика США на Ближнем Востоке опиралась на координацию с возглавляемыми Саудовской Аравией государствами Персидского залива, Израилем, Египтом и Турцией. Однако после прихода администрации Барака Обамы отношения между Вашингтоном и его ключевыми региональными союзниками на Ближнем Востоке пошатнулись, что подорвало способность Штатов управлять ближневосточными кризисами, пишет Asia Times.

Проблемы в отношениях Вашингтона с ближневосточными союзниками стали особенно заметны на фоне украинского кризиса. Хотя все ближневосточные страны, являющиеся союзниками Америки, в мартовской резолюции ООН осудили Россию, только Израиль ввел против страны санкции, «пусть и минимальные». Нежелание стран Ближнего Востока вводить санкции отражает их намерение избежать конфликтов с Россией, которая становится все более влиятельной в регионе, а также показывает их недовольство Вашингтоном. Одной из причин стала жесткая позиция Джо Байдена по отношению к Саудовской Аравии, отмечает Asia Times. Еще перед своим избранием он грозил сделать эту страну «изгоем», критиковал политику Саудовской Аравии в Йемене и призвал страну взять на себя ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Украинский кризис, Пакистан и Казахстан

Автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер заявил, что причиной действий России на Украине стали попытки США «окружить/задушить» РФ через НАТО. Он обратил внимание, что украинскому кризису предшествовали беспорядки в Казахстане, а затем последовало давление Штатов на Пакистан.

Гуллер заявил, что США долгое время пытались окружить Россию, «начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю на Кавказ через Грузию, а также через Казахстан и Среднюю Азию». Автор заявил, что Штаты также пытались спровоцировать отставку правительства Пакистана, так как эта страна, как и Индия, воздержалась от голосования против РФ в ООН, а премьер Имран Хан посетил Москву «в тот период, когда Россию пытались изолировать».

«Сокрушительная победа Орбана - сигнал для ЕС»

Финский историк и политолог Каталин Миклосси заявила порталу Yle, что «сокрушительная» победа премьера Виктора Орбана на выборах в Венгрии - сигнал для ЕС. По ее версии, если Венгрия захочет, то сможет замедлить вступление Финляндии в НАТО.

Шесть оппозиционных партий объединились против Орбана, но их блок поддержали лишь 35 процентов избирателей. Венгрия очень зависит от российской энергии и при этом является страной НАТО, отметила Миклосси. Она заявила, что Венгрия может сопротивляться, если Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО - возможно, не полностью заблокирует, но замедлит процесс. Венгрия не может мириться с тем, что Финляндия критикует проблемы с верховенством закона в стране, отметила историк.

«Способы наказать Россию заканчиваются»

Члены Конгресса США призывают президента Джо Байдена ускорить поток поставок оружия на Украину, а ЕС сталкивается с растущим давлением - от блока требуют принять на себя болезненный экономический удар в результате полного прекращения экспорта российской нефти и угля. Но, как отмечает CNN, «способы наказать Россию заканчиваются».