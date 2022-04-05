После того, как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, эпоха, наступившая после холодной войны, подошла к концу.
Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера, сообщает телеканал «360».
«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — цитирует Блинкена РИА «Новости».
Присутствовавший на церемонии 91-летний Бейкер заявил, что Запад старается не допустить распространения насилия и предотвратить обострение на международной арене.