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37 минут назад

Блинкен заявил о завершении наступившей после холодной войны эры

Газета.Ru

После того, как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, эпоха, наступившая после холодной войны, подошла к концу.

"Эра после холодной войны завершается"
Фото: ReutersReuters

Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера, сообщает телеканал «360».

«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — цитирует Блинкена РИА «Новости».

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Присутствовавший на церемонии 91-летний Бейкер заявил, что Запад старается не допустить распространения насилия и предотвратить обострение на международной арене.

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