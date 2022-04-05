Митинги в Испании против урезания расходов на социальную сферу попали на видео

Жители Мадрида вышли на улицы с требованием к правительству направить деньги на нужды Испании вместо того, чтобы тратить на оружие и армию. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
На кадрах видно, как жители столицы Испании проходят по улицам с транспарантами и различными табличками.
«Мы не хотим, чтобы деньги расходовались на оружие, чтобы их тратили на войны. Мы хотим, чтобы они расходовались на нужды народа, на социальную сферу, на больницы, на образование, на пенсии. Мы хотим, чтобы эти расходы прекратили так сильно урезать», — заявила одна из участниц акции.
Ранее жители ряда европейских стран, пострадавших от антироссийских санкций, уже выходили на митинги. Они недовольны ростом цен на топливо, продукты и увеличением счетов за тепло и электроэнергию.