Митинги в Испании против урезания расходов на социальную сферу попали на видео

«Мы не хотим, чтобы деньги расходовались на оружие, чтобы их тратили на войны. Мы хотим, чтобы они расходовались на нужды народа, на социальную сферу, на больницы, на образование, на пенсии. Мы хотим, чтобы эти расходы прекратили так сильно урезать», — заявила одна из участниц акции.