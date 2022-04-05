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8 минут назад

Зеленский заявил, что Киев заинтересован в прозрачном расследовании событий в Буче

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в населенном пункте Буча под Киевом.

Зеленский прокомментировал события в Буче
Фото: ReutersReuters

"Мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник его офисом.

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В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в Буче.

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