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1 час назад

В ЕС оценили возможность газового эмбарго против России

Lenta.ruиещё 1

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони оценил возможность газового эмбарго против России в ближайшее время. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы, передает ТАСС.

В ЕС оценили возможность газового эмбарго против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Джентилони, Евросоюз (ЕС) сейчас не рассматривает такую возможность, однако не исключает эмбарго в будущем.

«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше», — заявил он. Также еврокомиссар добавил, что Евросоюз должен быть готов «платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.

Джентилони прокомментировал требование России платить за газ в рублях, заявив, что ЕК в этом вопросе намерена не допускать нарушений контрактов. «Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», — объяснил он условия.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.

В мире,Паоло Джентилони,Совет Европы,ЕС,
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