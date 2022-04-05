В ЕС оценили возможность газового эмбарго против России

«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше», — заявил он. Также еврокомиссар добавил, что Евросоюз должен быть готов «платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.