В ООН назвали условия для вердикта по ситуации в Буче

Оценка ситуации в городе Буче будет дана по результатам тщательного расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — заявил представитель ООН.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буче Киевской области.