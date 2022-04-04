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56 минут назад

В ООН назвали условия для вердикта по ситуации в Буче

Lenta.ru

Оценка ситуации в городе Буче будет дана по результатам тщательного расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

В ООН назвали условия для вердикта по ситуации в Буче
Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.comMykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — заявил представитель ООН.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буче Киевской области.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

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