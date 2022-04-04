По поручению США: на Западе арестовали еще одну яхту миллиардера из РФ

Гражданская гвардия Испании наложила арест на Балеарских островах на яхту Tango, принадлежащую российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

"Гражданская гвардия в рамках судебного поручения от США и по указанию следственного суда № 2 города Пальмы-де-Майорки наложила арест в Пальме-де-Майорке на роскошную яхту Tango, собственность российского миллиардера Виктора Вексельберга", - утверждается в пресс-релизе.

Видео дня

Отмечается, что стражи порядка провели обыск на 78-метровом судне, стоимость которого может составлять более €90 млн.

Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. В гражданской гвардии Испании уточнили, что "хотя пока Вексельберг <...> не находится под санкциями ЕС, он находится [под санкциями] Минюста США, где в отношении него ведется расследование".

Как отметили в испанской гвардии, "изъятая яхта ходит под флагом Островов Кука и зарегистрирована на имя компании, расположенной на британских Виргинских Островах, которой в свою очередь управляют панамские компании".

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) совместно с сотрудниками Гражданской гвардии Испании обыскали яхту в порту Пальмы-де-Майорки, которой предположительно владеет российский бизнесмен. Об этом стало известно из материала издания The Washington Post (WP).

Представитель испанской гвардии подтвердил, что обыск прошел в понедельник утром, однако дополнительных подробностей не сообщалось. Речь идет о яхте Tango под флагом Островов Кука. Длина судна составляет 78 метров, а само оно оценивается в 120 миллионов долларов.

Карибское островное государство Антигуа и Барбуда может конфисковать яхты, которые, предположительно, принадлежат российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Для этого должен поступить запрос от Великобритании в рамках договора о правовой помощи. В нём необходимо указать, в каких преступлениях обвиняют собственника этих лодок. Ранее Financial Times писала, что на Антигуа и Барбуда находятся две яхты, которые связывают с Абрамовичем.

«Мы сказали, что рады сотрудничеству, но в рамках закона. Единственный способ арестовать суда — если британцы в своём запросе по договору о взаимной правовой помощи докажут, что этот человек совершил какое-то преступление», — заявил Reuters посол Антигуа и Барбуда в США Рональд Сандерс.

До этого Financial Times сообщила, что на островах находятся две яхты Halo и Garcon, которые могут принажать Абрамовичу. Глава МИДа Антигуа и Барбуда Пол Чет Грин заявил изданию, что «пытается установить, принадлежат ли две конкретные яхты некоему российскому олигарху». Предположительно, Абрамович владеет судами через компанию Wenham Overseas Limited, которая находится под британскими санкциями.

Сандерс заявил Reuters, что у Антигуа и Барбудос нет оснований задерживать эти суда, так как нет доказательств причастности их владельца к преступлениям.

В конце марта Минтранс Великобритании объявил, что собирается задержать самолёты, принадлежащие бизнес-партнёру Абрамовича Евгению Швидлеру.

Таможенная и портовая службы итальянского города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более €3 млн, принадлежащую «российским лицам». Об этом сообщает служба береговой охраны Италии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение об аресте судна приняла прокуратура Империи после после судебного расследования, начатого в марте этого года. При этом береговая охрана получила информацию о яхте от таможенных органов «третьей страны» через временный Кризисный центр по связанной с Россией и Украиной ситуации, который был создан при центральном управлении таможенной службы.

В марте 30-метровая яхта находилась в порту города, за ней пристально наблюдали.

Власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту Axioma, которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает Reuters.

Яхта 27 февраля покинула Антигуа в Карибском море, пересекло Атлантику и достигло Гибралтара, пишет Газета.ру. Здесь Axioma пришвартовалась под мальтийским флагом 21 марта.

Решение об аресте судна принял Верховный суд Гибралтара по требованию «ведущего международного банка», отмечает Ura.ru. Какие именно юридические требования предъявлены к судну или его владельцу, не уточняется.

По данным сервиса Yacht Hunter, Axioma — люксовая 72-метровая яхта, оборудованная в том числе бассейном, джакузи с баром, медиа-залом и 3D-кинозалом, сауной, тренажерным залом, собственным лифтом.

Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, которые попали под персональные санкции ЕС, конфисковали в Италии, сообщили La Repubblica.

Яхта, принадлежащая главе «Северстали», называется Lady M. Она была пришвартована в городе Империя. По информации издания, длина судна составляет 65 метров, передает телеканал «360».

Яхта Тимченко, в свою очередь, стояла в порту Сан-Ремо, пишет издание. Она называется Lena, ее длина 40 метров.

Конфискация проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

Глава французского Минфина Брюно Ле Мэр сообщил об аресте таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей компании, основным акционером которой, по данным ведомства, является Игорь Сечин.

«Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближённых к российским властям», — написал Ле Мэр в Twitter.

В тексте прикреплённого коммюнике отмечается, что арест в портовом городе Ла-Сьота был осуществлён в рамках выполнения антироссийских санкций ЕС.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.

Власти немецкого Гамбурга конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в яхт-индустрии.

По информации источников журнала, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов, конфискована властями города. С октября 2020 года судно назодилось на верфях Гамбурга для переоборудования.

По сообщениям издания, Усманов приобрел яхту в 2016 году.

28 февраля стало известно, что Евросоюз включил Усманова в санкционные списки на фоне ситуации вокруг Украины. Кроме него, ограничения со стороны европейских властей были введены в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова. По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, подобная мера повлечет за собой серьезный экономический эффект.

На прошлой неделе французские власти арестовали на Французской Ривьере два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя министерства экономики и финансов Франции.

«Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA были задержаны в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, оба вертолета ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, но 3 марта их сняли с регистрации. Приблизительная стоимость двух летальных средств — около $26 миллионов. Forbes пишет, что Airbus EC-17 официально принадлежит компании Crystal Sky Limited, а Eurocopter EC-155 — компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

Бизнесмены из России честно заработали на яхты и самолёты, которые Запад арестовал из-за антироссийских санкций. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конфискацию можно сравнить с ограблением на Диком Западе, добавил представитель Кремля. По его мнению, президент США Джо Байден не совсем понимает, кто такие олигархи.

«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью (револьвера) "Смит-энд-Вессона" грабили путешественников», — заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что американский президент не совсем понимает, о чём говорит. По словам Пескова, олигарх — это бизнесмен, «который добрался до власти». При этом российские бизнесмены чётко понимают границы бизнеса и политики, добавил он. По этой аналогии добравшимся до власти олигархом можно назвать экс-президента США Дональда Трампа, а в России «последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», сказал Песков.

Песков также уточнил, что за конфискованную частную собственность российские предприниматели платили налоги, на которые «работали субсидии для сельского хозяйства США и Западной Европы, работала система здравоохранения».

В начале марта США сообщили, что начинают расследование «преступлений российских олигархов». Президент Джо Байден уточнил, что у российских миллиардеров конфискуют яхты, элитное жильё и бизнес-джеты.