Польша требует исключить Россию из МОК и международных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна предлагает исключить всех россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций.
«Мы за то, чтобы исключить россиян из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте.
Россия в последние годы проводила агрессивную дипломатическую политику, по сути покупая места в правлениях ключевых спортивных федераций, так как вслед за кандидатом шел богатый спонсор с российским капиталом. Поэтому одновременно должно наступить и исключение российского капитала.
Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями.
Моя позиция, как и позиция министров из США, Великобритании, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине.
Это может иметь больше положительных последствий, чем полное исключение всех россиян из возможности заниматься спортом», — приводит слова министра РИА «Новости».
28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.
Ранее российский боец Анатолий Токов заявил, что владельцы Bellator отказываются давать русским титульные бои.