«Русских танцовщиц» переименовали в «украинских» в Лондоне

«Название этой картины много лет было предметом дискуссий, вопрос поднимался и в научной литературе. Однако к этой теме было приковано повышенное внимание в последний месяц из-за нынешней ситуации, поэтому мы решили, что наступил подходящий момент скорректировать название с тем, чтобы оно лучше отражало суть картины», - цитирует представителя галереи ТАСС.