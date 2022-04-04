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20 минут назад

Картину «Русские танцовщицы» Дега переименовали в «украинских»

Елена Прошина

В Лондонской национальной галерее переименовали в картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы». Теперь полотно носит название «Украинские танцовщицы». Об этом сообщает газета The Guardian.

«Русских танцовщиц» переименовали в «украинских» в Лондоне
Фото: ReutersReuters

«Название этой картины много лет было предметом дискуссий, вопрос поднимался и в научной литературе. Однако к этой теме было приковано повышенное внимание в последний месяц из-за нынешней ситуации, поэтому мы решили, что наступил подходящий момент скорректировать название с тем, чтобы оно лучше отражало суть картины», - цитирует представителя галереи ТАСС.

С предложением переименовать картину ранее выступали представители украинской диаспоры в Лондоне. Они считают, что о принадлежности изображенных девушек к Украине говорят цветочные венки на их головах, нарисованных в национальных украинских цветах — желтом и синем.

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Напомним, в 1899 году Эдгар Дега создал серию работ «Русские танцовщицы», выполненную в технике пастели. Изображенные художником девушки одеты в яркие народные костюмы, на их головах - венки с лентами. Считается, что художника вдохновили гастролировавшие в Париже танцевальные труппы из Российской империи, которые выступали в Мулен Руж и Казино де Пари.

В мире,Эдгар Дега,
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