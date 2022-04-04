Видеообращение Зеленского показали на «Грэмми»

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает NEWS.ru.
«Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придёт в наши города», — заявил украинский лидер.
После выступления Зеленского на сцену вышел певец Джон Ледженд вместе с украинскими исполнителями и музыкантами.
Напомним, что ранее деятели культуры предлагали дать украинскому президенту возможность выступить в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась на прошлой неделе. По неназванным причинам выступление не состоялось.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».