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35 минут назад

Видеообращение Зеленского показали на «Грэмми»

Елена Прошина

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает NEWS.ru.

Видеообращение Зеленского показали на «Грэмми»
Фото: ReutersReuters

«Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придёт в наши города», — заявил украинский лидер.

После выступления Зеленского на сцену вышел певец Джон Ледженд вместе с украинскими исполнителями и музыкантами.

Напомним, что ранее деятели культуры предлагали дать украинскому президенту возможность выступить в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась на прошлой неделе. По неназванным причинам выступление не состоялось.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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