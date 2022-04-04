Видеообращение Зеленского показали на «Грэмми»

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает NEWS.ru.

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«Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придёт в наши города», — заявил украинский лидер.

После выступления Зеленского на сцену вышел певец Джон Ледженд вместе с украинскими исполнителями и музыкантами.

Напомним, что ранее деятели культуры предлагали дать украинскому президенту возможность выступить в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась на прошлой неделе. По неназванным причинам выступление не состоялось.