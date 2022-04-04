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24 минуты назад

Западные СМИ объяснили вину США перед Россией

Елена Прошина

Вашингтон обещал Москве не расширять НАТО после окончания холодной войны, однако данное обещание не сдержал, пишет китайская газета Global Times.

Западные СМИ объяснили вину США перед Россией
Фото: ТАССТАСС

После окончания холодной войны США и их союзники не стали распускать Североатлантический альянс, хотя изначально он создавался как оборонительный союз против СССР.

«Даже несмотря на отсутствие крупного государственного противника, США впоследствии нарушили свои обещания России после окончания холодной войны, что альянс не будет расширяться. Фактически Запад впоследствии начал расширять НАТО на восток, ссылаясь на самоопределение вовлеченных стран как на идеологически неопровержимый выбор, позиция, которой она остается и сегодня», — пишет издание.

Отмечается, что после холодной войны Россия не была врагом Запада и стремилась «интегрироваться в него». Попытки Альянса и Евросоюза посягнуть на сферы влияния Москвы стали причиной конфликта сторон.

Как отмечает Global Times, США и союзники не стали идти на компромисс, что запустило цепную реакцию событий. В результате экспансия западных стран привела к Евромайдану в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, который стал началом геополитической борьбы за будущее Украины.

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